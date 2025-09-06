“Con ustedes toda la vida”: Presidente Gabriel Boric comparte tierna fotografía junto a su hija Violeta

El Presidente Gabriel Boric volvió a conmover a sus seguidores en redes sociales durante la noche de este sábado, al publicar un registro íntimo junto a su hija, Violeta.

Para la publicación de Instagram, el mandatario escribió: “Con ustedes toda la vida”, acompañando las imágenes que muestran el lado más familiar de su vida.

Mientras que en la primera fotografía aparece el jefe de Estado besando en la frente a su pequeña mientras ambos duermen, en la segunda se observa a Paula Carrasco, su pareja, sonriendo junto a la bebé.

Vale recordar que la relación entre el Presidente y la deportista se hizo pública en septiembre de 2024. Ella tiene 31 años, es química ambiental y también fue seleccionada nacional de básquetbol.

La publicación ya suma más de 102 mil “me gusta” y miles de comentarios de usuarios que reaccionaron con ternura al momento compartido por el mandatario.

Violeta nació el pasado miércoles 25 de junio en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y fue inscrita en el Registro Civil de Independencia, dos días después, el viernes 27. Con ello, se formalizó su llegada al mundo como hija de Gabriel Boric y de Paula Carrasco.

Horas después del nacimiento, el mandatario expresó: “Realmente conmovedor, profunda admiración a la Paula por este proceso, que nunca había visto tan de cerca. Ella está bien, nació tarde en la noche, estamos muy contentos y agradecidos de la salud pública, del Hospital de la Universidad de Chile, de todos los trabajadores”.