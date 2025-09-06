;

“Con ustedes toda la vida”: Presidente Gabriel Boric comparte tierna fotografía junto a su hija Violeta

El mandatario del país en más de una ocasión estar feliz con su paternidad.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno / CBA

El Presidente Gabriel Boric volvió a conmover a sus seguidores en redes sociales durante la noche de este sábado, al publicar un registro íntimo junto a su hija, Violeta.

Para la publicación de Instagram, el mandatario escribió: “Con ustedes toda la vida”, acompañando las imágenes que muestran el lado más familiar de su vida.

Mientras que en la primera fotografía aparece el jefe de Estado besando en la frente a su pequeña mientras ambos duermen, en la segunda se observa a Paula Carrasco, su pareja, sonriendo junto a la bebé.

Revisa también:

ADN

Vale recordar que la relación entre el Presidente y la deportista se hizo pública en septiembre de 2024. Ella tiene 31 años, es química ambiental y también fue seleccionada nacional de básquetbol.

La publicación ya suma más de 102 mil “me gusta” y miles de comentarios de usuarios que reaccionaron con ternura al momento compartido por el mandatario.

Violeta nació el pasado miércoles 25 de junio en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y fue inscrita en el Registro Civil de Independencia, dos días después, el viernes 27. Con ello, se formalizó su llegada al mundo como hija de Gabriel Boric y de Paula Carrasco.

Horas después del nacimiento, el mandatario expresó: “Realmente conmovedor, profunda admiración a la Paula por este proceso, que nunca había visto tan de cerca. Ella está bien, nació tarde en la noche, estamos muy contentos y agradecidos de la salud pública, del Hospital de la Universidad de Chile, de todos los trabajadores”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad