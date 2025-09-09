País ADN. Parisi y su pronóstico ante eventual segunda vuelta: “Entre facho y comunacho, gana comunacho”
“La única alternativa que nosotros estamos viendo es Parisi presidente y el PDG en el Parlamento para evitar esa situación”, dijo el candidato en conversación con País ADN.
El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó en diálogo con País ADN la carrera por llegar a La Moneda y su visión en torno a Jeannette Jara y José Antonio Kast.
En detalle, se mostró optimista con los porcentajes que sacará en las elecciones de noviembre, en comparación a los resultados que obtuvo en sus candidaturas anteriores. “Nuestros números nos indican que estamos entre 18% y 20%″, dijo.
“Jara, que es una mala candidata, está entre 22% y 20%, y Kast va a estar cayendo”, añadió.
“Entre facho y comunacho, gana comunacho”
Consultado sobre a quién apoyaría si no pasa a una eventual segunda vuelta, Franco Parisi respondió: “Si me está diciendo que pasa un facho y un comunacho, independiente lo que nosotros digamos, lo más probable es que gane un comunacho”.
“Lo más probable entre facho y comunacho, gana comunacho. La única alternativa que nosotros estamos viendo es Parisi presidente y el PDG en el Parlamento para evitar esa situación”, remarcó.
En esa línea, indicó que a los candidatos que pasen a segunda vuelta “los vamos a invitar para que postulen sus postulados y la gente del PDG va a decidir”.