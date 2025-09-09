;

VIDEO. “No había llorado por ella en público”: El conmovedor momento en el que Gary Medel recordó a su difunta madre

El futbolista de Universidad Católica no pudo contener las lágrimas al referirse a la muerte de su mamá.

Gary Medel, jugador de Universidad Católica, protagonizó un emotivo momento durante su participación en el pódcast Más que titulares, donde habló sobre su madre fallecida, Marisol Soto. La emoción lo sobrepasó y no pudo contener las lágrimas frente a la consulta sobre ella.

El exseleccionado nacional advirtió de inmediato: “me pongo a llorar”. Intentando recomponerse, agregó: “¿No tienen agua? (...) Tengo que respirar primero”. Visiblemente emocionado confesó: “No había llorado por mi mamá en público”.

Tras ello, el “Pitbull” describió a su madre con profundo cariño: “La mamá siempre yo creo que es la mejor del mundo, me dio todo lo que pudo y gracias a ella yo soy lo que soy”. Acto seguido, comentó con cierta timidez: “Después va a salir en todos lados”, refiriéndose a sus lágrimas.

No me avergüenzo porque lloro, sino porque me trae lindos recuerdos (...) Soy más llorón que la chucha. Por mi mamá es la que más lloro siempre”, añadió.

El impacto de la pérdida de Marisol Soto para toda la familia Medel Soto

Gary Medel explicó el impacto que causó la partida de su madre. “A veces me acuerdo de ella en la noche y lloro, entonces... Es algo sensible para mí (...) Siempre con la tristeza de no tenerla a mi lado. Era como el pilar de toda la familia, porque cuando estaba ella, se juntaban todos. Está mi amigo ahí, que lo sabe, que se juntaban mis tías, mis primos, mis hermanos”, expresó.

“Entonces, yo creo que hace mucha falta, no solamente a mí, sino que yo creo que a todo el núcleo familiar que teníamos nosotros”, añadió.

Luego, agregó: “Después de que falleció ella, como que se dispersó la familia. Yo todavía veo a mis tías, mis primas, todo eso, pero mi madre era un pilar fundamental”.

Finalmente, recordó los últimos años de su madre: “Una pena grande. Sufrió mucho el último tiempo con enfermedades, por problemas familiares que tuvimos con mis hermanos también”.

Pero siempre la recuerdo de buena forma, me dio lo mejor y muy feliz de haberla aprovechado todo ese tiempo”, cerró.

