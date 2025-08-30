Juan Francisco Rossel, delantero de Universidad Católica, habló este sábado tras la victoria por 2-1 ante Cobresal y abordó la poca cantidad de minutos que ha tenido en la actual temporada a menos de un mes para el inicio del Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile.

En primera instancia, el seleccionado nacional valoró la nueva victoria del elenco cruzado en el Claro Arena y afirmó: “Ganar siempre es positivo, partimos perdiendo, nos costó al principio, pero con el empuje de la gente y con lo que venimos haciendo en la semana, lo sacamos adelante”.

“Sabemos que si seguimos sumando nos podemos meter en una copa internacional, es el primer objetivo y estamos en busca de eso”, agregó, resaltando también el trabajo de su técnico Daniel Garnero.

“El profe ha venido trabajando bastante bien. El equipo también ha aceptado lo que el cuerpo técnico y él plantean. Tenemos que seguir en esa senda, creyendo en el técnico, en las ideas que él nos da y en nosotros también que tenemos todas las capacidades", complementó.

El joven atacante de 20 años también valoró el ambiente en el Claro Arena. “El apoyo de la gente se hace notar. Siempre están alentándonos hacia arriba, así que suman mucho. Les agradezco también. Hay que seguir aprovechando la localidad y el estadio. La cancha es perfecta para jugar, es rápida, no se levanta el balón, así que tenemos que seguir así“, apuntó.

Juan Francisco Rossel y el Mundial Sub 20

Ante la consulta de ADN Deportes sobre su participación en la Copa del Mundo juvenil, el capitán de La Roja Sub 20 reconoció que en la UC “por ahí no he tenido todo el protagonismo que he querido, pero es por algo que tengo que seguir trabajando con la cabeza arriba, con humildad”.

“Lo que se viene ahora con el Mundial va a ser un momento único, no se va a arrepentir más. Me preparé todo este tiempo para poder hacerlo de la mejor manera y tengo que aprovecharlo", añadió.

Además, sobre los motivos por los que no ha logrado tener continuidad, Rossel confesó que “tuve una lesión del tobillo y creo que por ahí me costó volver a ser el mismo. No es excusa, también yo tengo que mejorar muchas cosas".

“Tengo que seguir trabajando. Aún soy joven, si bien tengo 20 años, ya puedo estar peleando un puesto y tengo que seguir trabajando con humildad", sentenció.