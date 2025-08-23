Pasan los días y el fantasma aún ronda en el fútbol chileno. La brutal agresión de hinchas de Independiente contra los fanáticos de la Universidad de Chile sigue generando repercusiones.

Esto porque ahora fue Gary Medel quien se cuadró con los azules. El referente de la Universidad Católica comentó lo sucedido entre azules y argentinos.

"No es normal que pasen estas situaciones. Está la integridad de las personas en juego, mucha gente lastimada. Muchas personas están preocupadas por cómo están sus familiares. Es algo muy sensible. Es difícil de creer que en 2025 ocurran estas cosas", comentó en conversación con La Tercera.

Agregó que “hay gente va a hacer daño y cosas que no van con el deporte. Ver lo que le hicieron a la gente de la U fue algo fuerte. Se vio muy feo. Yo solo espero que las familias estén bien. Les mando todo mi apoyo, porque es un momento crítico para el fútbol”, complemento.

Su relación con La Roja

Bicampeón de América con la Selección Chilena, el volante es voz autorizada para hablar del ‘equipo de todos’, pero en este caso, fue para descartar cualquier tipo de regreso en lo que será el nuevo proceso camino al Mundial 2030.

“Cero chance. Es el turno de las nuevas generaciones. El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose”, aseguró respecto a volver a Juan Pinto Durán.

Sobre su relación con Ricardo Gareca, reveló que le dolió no ser considerado en el último proceso: “un poco. Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y la jerarquía”, indicó.

“Siempre es importante tener en la Selección a jugadores con mayor trayectoria, para enseñar y explicar cómo se siente estar en la Selección. La Roja no es para cualquiera y se ve demostrado en el día a día y en cada partido. Me dolió un poquito, pero es parte dé. Cada cuerpo técnico decide quién está”, cerró.