La Pintana reúne más de 2.000 personas en corrida familiar

El evento contó con dos categorías, donde también se desarrollaron otras actividades deportivas.

El pasado domingo 7 se disputó una nueva edición de la Corrida Soy Más Fit 2025, en la comuna de La Pintana.

La plaza cívica Aníbal Pinto reunió a más de 2.000 personas, que compitieron en categorías de 3 y 10 kilómetros.

“Esta corrida ya es parte de la identidad de nuestra comuna. Más de 2.000 personas, tanto de La Pintana como de otras comunas, se reunieron para demostrar que el deporte es integración, salud y comunidad”, destacó Camila Henríquez, directora ejecutiva de la Corporación de Deportes de La Pintana.

En la instancia también se desarrollaron muestras deportivas, clases de zumba y presentaciones recreativas.

En la corrida, también participó la alcaldesa Claudia Pizarro, quien participó activamente pese al cáncer que la afecta.

