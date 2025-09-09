Tras bajarse de la Copa Davis: Alejandro Tabilo volvió a las canchas y debutó con un triunfo en el Challenger de Guangzhou
El tenista nacional venció al ruso Pavel Kotov por la primera ronda del torneo chino.
Después de dos semanas sin jugar un partido oficial, Alejandro Tabilo (125°) volvió a las canchas este martes en China, debutando con éxito en el Challenger 100 de Guangzhou.
El tenista nacional venció por 7-6 y 6-4 al ruso Pavel Kotov (318°), por la primera ronda del torneo chino. Con esto, el “Jano” se instaló en los octavos de final, donde su rival será el taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°).
El Challenger de Guangzhou se desarrolla en la misma semana que la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo. Alejandro Tabilo decidió no participar de dicha serie para centrarse en su calendario ATP.
“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas”, señaló el tenista en sus redes sociales hace unos días.