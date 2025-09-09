Tras bajarse de la Copa Davis: Alejandro Tabilo volvió a las canchas y debutó con un triunfo en el Challenger de Guangzhou

Después de dos semanas sin jugar un partido oficial, Alejandro Tabilo (125°) volvió a las canchas este martes en China, debutando con éxito en el Challenger 100 de Guangzhou.

El tenista nacional venció por 7-6 y 6-4 al ruso Pavel Kotov (318°), por la primera ronda del torneo chino. Con esto, el “Jano” se instaló en los octavos de final, donde su rival será el taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°).

El Challenger de Guangzhou se desarrolla en la misma semana que la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo. Alejandro Tabilo decidió no participar de dicha serie para centrarse en su calendario ATP.

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas”, señaló el tenista en sus redes sociales hace unos días.