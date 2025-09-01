;

Se esperan más de 2 mil personas: La Pintana desarrollará corrida este domingo 7 de septiembre

La Corporación de Deportes de la comuna, junto a Fundación Soy Más, desarrollarán la competencia en dos distancias.

Carlos Madariaga

Se esperan más de 2 mil personas: La Pintana desarrollará corrida este domingo 7 de septiembre

Se esperan más de 2 mil personas: La Pintana desarrollará corrida este domingo 7 de septiembre / Instagram @pintanadeportes

El próximo domingo 7 de septiembre, La Pintana organizará uno de sus eventos deportivos más masivos.

Se trata de la corrida “Soy Más Fit”, instancia organizada por la Corporación de Deportes de la comuna, junto a la Fundación Soy Más.

Habrá un calentamiento masivo a cargo de profesionales desde las 09:00 horas, para arrancar la competencia a las 09:50 horas, con distancias de 3 y 10 kilómetros.

“Nos sentimos orgullosos de que tantas familias y deportistas se inscriban y participen en un evento que promueve salud, encuentro y vida activa en nuestra comuna”, destacó Camila Henríquez, directora ejecutiva de Pintana Deportes, de cara a la corrida del domingo, donde también habrá un kit especial para cada corredor inscritos.

Aún hay cupos disponibles en torno a una prueba para la cual esperan convocar a más de 2 mil personas y, si te animas a participar, te puedes anotar en el sitio web oficial de la competencia.

