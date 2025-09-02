Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, revela que tiene cáncer: “No me voy a morir”
La jefa comunal dio a conocer su estado de salud con un video publicado en su cuenta de Instagram.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sorprendió a sus vecinos al anunciar a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer ginecológico.
“Gracias a Dios fue detectado a tiempo”, aseguró, subrayando la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.
En un mensaje grabado, Pizarro relató su experiencia personal: “Cuando a uno le dan una noticia de esta forma, como que se cae el mundo. Tengo cáncer ginecológico y es mejor enfrentarlo que dejar los controles médicos para el último momento”. La autoridad comunal destacó que, pese al diagnóstico, continuará encabezando su administración y trabajando en los proyectos de la comuna.
La alcaldesa se reunió recientemente con apoderados del Liceo Simón Bolívar para hablar sobre la prevención y concientización sobre esta enfermedad, que ha cobrado la vida de 42 mujeres en La Pintana entre 2023 y 2025. “Quiero que esta sea una oportunidad para visibilizar estos temas que pocas veces se conversan y que además estigmatizan”, indicó Pizarro.
Pizarro agradeció el apoyo recibido de la comunidad y aseguró que enfrentará esta etapa con fuerza y optimismo. “No me voy a morir, que es lo más importante. Afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer”, señaló.