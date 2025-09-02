Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, revela que tiene cáncer: “No me voy a morir”

16 de abril 2024 / SANTIAGO Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Autoridades participan de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva tenencia de Carabineros de Chile en el sector norte de la comuna de La Pintana. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / Francisco Paredes S

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sorprendió a sus vecinos al anunciar a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer ginecológico.

“Gracias a Dios fue detectado a tiempo”, aseguró, subrayando la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

Agencia UNO | La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro

En un mensaje grabado, Pizarro relató su experiencia personal: “Cuando a uno le dan una noticia de esta forma, como que se cae el mundo. Tengo cáncer ginecológico y es mejor enfrentarlo que dejar los controles médicos para el último momento”. La autoridad comunal destacó que, pese al diagnóstico, continuará encabezando su administración y trabajando en los proyectos de la comuna.

La alcaldesa se reunió recientemente con apoderados del Liceo Simón Bolívar para hablar sobre la prevención y concientización sobre esta enfermedad, que ha cobrado la vida de 42 mujeres en La Pintana entre 2023 y 2025. “Quiero que esta sea una oportunidad para visibilizar estos temas que pocas veces se conversan y que además estigmatizan”, indicó Pizarro.

Pizarro agradeció el apoyo recibido de la comunidad y aseguró que enfrentará esta etapa con fuerza y optimismo. “No me voy a morir, que es lo más importante. Afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer”, señaló.