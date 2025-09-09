“Fue un acto asqueroso”: Fanática chilena es acusada de acosar al exitoso cantante japonés Hyde

La reciente presentación del cantante japonés Hyde en el Teatro Caupolicán no solo destacó por la intensidad de su show, sino también por un episodio que generó indignación en redes sociales.

Una fanática chilena fue acusada de acosar al artista asiático durante el espectáculo, provocando un fuerte debate entre seguidores y asistentes.

El registro difundido en línea muestra cómo la mujer toca al intérprete en la zona del abdomen y pectorales, para luego introducir la mano bajo su ropa y jalarlo cuando este se giró. Posteriormente, volvió a abrir su vestimenta para seguir tocándolo, lo que generó un amplio repudio digital.

Los comentarios de usuarios reflejaron su molestia: “Con la bonita relación que tiene Hyde con Chile viene la enfermita esta a hacer eso”, “Y los guardias cuidando la seguridad de absolutamente nadie”, “Deberían exponerla para que no la vuelvan a dejar estar en conciertos”, “Acoso sexual, eso es lo que es” y “¿Cómo tanto? Qué mujer más necesitada, ojalá la identifiquen y no la dejen acercarse más a él“.

El vocalista de L’Arc-en-Ciel no pudo dejar más contentos a sus fans chilenos

Más allá del incidente, el espectáculo de Hyde mantuvo su sello característico, con una puesta en escena cargada de teatralidad, luces rojas y músicos enmascarados.

Temas como Let it out, After light y Defeat marcaron la primera parte del concierto, seguido de clásicos como Mad qualia y Last song.

El show incluyó momentos memorables, como la aparición del cantante en la galería con una pistola de agua al ritmo de Pandora. El cierre estuvo a cargo de himnos de su trayectoria, entre ellos Honey de L’Arc-en-Ciel, Mugen y Glamurous Sky, finalizando con Sex Blood Rock N’ Roll de Vamps.