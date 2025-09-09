;

VIDEO. “Fue un acto asqueroso”: Fanática chilena es acusada de acosar al exitoso cantante japonés Hyde

Indignación causó en redes sociales lo que le hizo al artista asiático durante su concierto en el Teatro Caupolicán.

Alejandro Basulto

“Fue un acto asqueroso”: Fanática chilena es acusada de acosar al exitoso cantante japonés Hyde

La reciente presentación del cantante japonés Hyde en el Teatro Caupolicán no solo destacó por la intensidad de su show, sino también por un episodio que generó indignación en redes sociales.

Una fanática chilena fue acusada de acosar al artista asiático durante el espectáculo, provocando un fuerte debate entre seguidores y asistentes.

El registro difundido en línea muestra cómo la mujer toca al intérprete en la zona del abdomen y pectorales, para luego introducir la mano bajo su ropa y jalarlo cuando este se giró. Posteriormente, volvió a abrir su vestimenta para seguir tocándolo, lo que generó un amplio repudio digital.

Revisa también:

ADN

Los comentarios de usuarios reflejaron su molestia: “Con la bonita relación que tiene Hyde con Chile viene la enfermita esta a hacer eso”, “Y los guardias cuidando la seguridad de absolutamente nadie”, “Deberían exponerla para que no la vuelvan a dejar estar en conciertos”, “Acoso sexual, eso es lo que es” y “¿Cómo tanto? Qué mujer más necesitada, ojalá la identifiquen y no la dejen acercarse más a él“.

El vocalista de L’Arc-en-Ciel no pudo dejar más contentos a sus fans chilenos

Más allá del incidente, el espectáculo de Hyde mantuvo su sello característico, con una puesta en escena cargada de teatralidad, luces rojas y músicos enmascarados.

Temas como Let it out, After light y Defeat marcaron la primera parte del concierto, seguido de clásicos como Mad qualia y Last song.

El show incluyó momentos memorables, como la aparición del cantante en la galería con una pistola de agua al ritmo de Pandora. El cierre estuvo a cargo de himnos de su trayectoria, entre ellos Honey de L’Arc-en-Ciel, Mugen y Glamurous Sky, finalizando con Sex Blood Rock N’ Roll de Vamps.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad