Sex Pistols suspende sus conciertos en Chile y Latinoamérica: uno de los músicos se lesionó

La agrupación, de fama y éxito internacional, se iba a presentar en la capital.

Alejandro Basulto

El esperado concierto de Sex Pistols en Santiago, programado para el 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, no se concretará.

La productora Free Fall confirmó que la banda británica suspendió no solo su debut con Frank Carter como vocalista en la capital chilena, sino también todas las fechas de su gira latinoamericana.

Acerca de la cancelación, la organización del evento detalló: “Lamentamos anunciar que Sex Pistols acaba de suspender su gira por Latinoamérica debido a un accidente. A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender sus próximas actuaciones”.

En el comunicado también se aclaró que “la banda tenía en agenda volver a Chile este próximo martes 9 de septiembre, pero lamentablemente se bajan todas las fechas en Latinoamérica”.

Mientras que, el propio Steve Jones envió un mensaje a los seguidores en el que explicó la situación: “Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo“.

Luego, el guitarrista agregó: “La buena noticia es que el cirujano me dijo que volveré a tocar guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años!”.

En tanto, la organización del espectáculo indicó que “agradecemos su comprensión y las molestias que esto pueda ocasionarles, pero la situación es totalmente ajena a la producción. La devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket”.

