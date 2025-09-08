;

El rap está de luto: confirman muerte de Juan Ortelli, periodista argentino y exdirector de Rolling Stones

El comunicador fue una de las figuras que impulsó el freestyle al otro lado de la cordillera.

Juan Castillo

IG: Juan Ortelli

IG: Juan Ortelli

El rap y el freestyle están de luto. En las últimas horas, se confirmó la muerte del periodista argentino y exdirector de Rolling Stones, Juan Ortelli, a la edad de 43 años.

A través de redes sociales, el también comunicador y amigo de Ortelli, Pablo Plotkin, entregó más detalles sobre este deceso que sacude a la comunidad del free.

Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas”, escribió Plotkin en su cuenta de Instagram.

Revisa también:

ADN

Mientras que en el perfil personal de Juan Ortelli, se informó “con profundo pesar y desazón” que “por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan“.

Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, cierra el post.

Ortelli fue clave en el auge del freestyle durante los últimos años, participando y promocionando ligas como la FMS, o también como su último paso por Liga Bazooka, donde los raperos y freestylers de cada país hispanohablante se enfrentaron en batallas escritas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad