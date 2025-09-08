El rap está de luto: confirman muerte de Juan Ortelli, periodista argentino y exdirector de Rolling Stones

El rap y el freestyle están de luto. En las últimas horas, se confirmó la muerte del periodista argentino y exdirector de Rolling Stones, Juan Ortelli, a la edad de 43 años.

A través de redes sociales, el también comunicador y amigo de Ortelli, Pablo Plotkin, entregó más detalles sobre este deceso que sacude a la comunidad del free.

“Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas”, escribió Plotkin en su cuenta de Instagram.

Mientras que en el perfil personal de Juan Ortelli, se informó “con profundo pesar y desazón” que “por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan“.

“Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, cierra el post.

Ortelli fue clave en el auge del freestyle durante los últimos años, participando y promocionando ligas como la FMS, o también como su último paso por Liga Bazooka, donde los raperos y freestylers de cada país hispanohablante se enfrentaron en batallas escritas.