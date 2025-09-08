La música está de luto: muere Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp, a los 81 años

Supertramp en tour en los Estados Unidos en junio 1979. (Photo by Michael Putland/Getty Images) / Michael Putland

Este domingo se confirmó la muerte de Rick Davies, cantante, pianista y uno de los fundadores del grupo británico Supertramp.

En concreto, el artista tenía 81 años y desde hace más de diez enfrentaba un cáncer a la médula ósea.

“Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock. Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, comunicó la banda en redes sociales.

Davies nació en 1944 en Swindon, Reino Unido, y falleció en su casa en Long Island, Estados Unidos.

En 2015 había contado que estaba enfermo y comenzó un tratamiento fuerte, lo que obligó a suspender una gira europea. Desde entonces, el grupo nunca volvió a presentarse en vivo.