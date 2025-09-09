;

Estas son las causas más comunes que podrían provocar eyaculación precoz, según experta sexóloga

Una experta en sexología explicó que existen factores psicológicos y biológicos.

Sin lugar a dudas, son muchas cosas las que suceden simultáneamente mientras las personas tienen relaciones sexuales.

A modo de ejemplo, además del bienestar general, un beneficio que ocurre durante el sexo es la quema de calorías.

Sin embargo, hay algo que puede generar cierto grado de incomodidad a los hombres mientras mantienen relaciones sexuales: la eyaculación precoz.

Al respecto, la académica de la Universidad Autónoma y magíster en sexología de la Universidad de Almería de España, María Fernanda Martínez, en conversación con ADN.cl, explicó que la eyaculación precoz es “una de las disfunciones sexuales masculinas más comunes”.

De hecho, las causas que provocan la eyaculación precoz, son más comunes de lo que se pueda pensar.

Estas son las causas comunes que podrían conllevar a la eyaculación precoz, según sexóloga

La especialista detalló que existen factores psicológicos y biológicos que conllevan a la eyaculación precoz.

Respecto a los factores psicológicos, Martínez indicó que la ansiedad y el estrés pueden ser causas comunes de eyaculación precoz. "La ansiedad por el rendimiento sexual y el estrés pueden desencadenar eyaculación precoz, creando un ciclo negativo: la preocupación lleva a eyacular antes de lo deseado, lo que genera más ansiedad en futuros encuentros sexuales", describió.

Sumado a lo anterior, otros factores son el miedo al rendimiento, la baja autoestima, una educación sexual deficiente e, incluso, traumas y experiencias sexuales tempranas.

Sobre esto último, la sexóloga manifestó que “experiencias sexuales tempranas traumáticas o abusos sexuales pueden predisponer a la eyaculación precoz, ya que generan una respuesta emocional compleja que se mantiene en el tiempo”.

Los factores biológicos que conllevan a la eyaculación precoz

Respecto a las causas biológicas que pueden provocar la eyaculación precoz masculina, están los desequilibrios hormonales y neurotransmisores.

Otro aspecto que influye es la sensibilidad en el pene. "Algunas personas presentan una hipersensibilidad del glande o una excitabilidad del reflejo eyaculatorio más alta, lo que dificulta el control voluntario de la eyaculación", explicó Martínez.

Por último, la inflamación prostática y la influencia medicamentosa son factores biológicos que conllevan a la eyaculación precoz.

