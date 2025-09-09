;

Estas son las posiciones sexuales que queman más calorías: “El batidor de mantequilla” lidera

¿Cómo se puede aprovechar al máximo cada sesión en pareja? Una plataforma especializada hizo el cálculo.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / fizkes

Llevar una vida sexual activa puede tener varios beneficios. Más allá de las liberación de endorfinas, que ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar general, el ejercicio también podría quemar calorías.

El sitio web Now Patient precisamente se preguntó cuáles son las poses que implican un mayor gasto y “más probabilidades de quitar centímetros de cintura”.

Así, se estableció un top tres compuesto por:

  1. El batidor de mantequilla (The butter churner o Squat thruster) - 211 calorías en 30 minutos: La mujer se recuesta boca arriba con las piernas elevadas y abiertas, mientras el hombre se coloca de pie entre sus piernas. Durante la penetración, el hombre realiza movimientos de sentadilla o semi-sentadilla, impulsando el cuerpo hacia arriba y hacia abajo, lo que genera un esfuerzo físico considerable.
  2. De pie (Standing) - 198 calorías en 30 minutos: Ambos miembros de la pareja permanecen de pie. El hombre sostiene a la mujer, que puede abrazarlo alrededor del torso o colocarse de manera que sus piernas rodeen la cintura del hombre. Esta posición requiere fuerza en piernas, brazos y núcleo para mantener el equilibrio y el movimiento continuo.
  3. De perrito (Doggy style) - 182 calorías en 30 minutos: La mujer se apoya sobre manos y rodillas, manteniendo la espalda recta, mientras el hombre se coloca detrás, apoyado sobre sus pies y manos. Esta posición permite un ángulo profundo de penetración y requiere esfuerzo físico por parte de ambos, especialmente del hombre, que controla el ritmo y la fuerza del movimiento.

Si se busca un resultado más preciso incluso se puede ingresar al sitio web de Now Patient (pinchando aquí). En el portal existe la opción de seleccionar una pose y escribir una cantidad de minutos para revelar el resultado.

Según el mismo espacio, la metodología para llegar a los números se definió tomando en consideración artículos anteriores de expertos en el mismo tema.

