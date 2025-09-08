Esta fruta podría ayudar a prevenir el Alzheimer si se consume de la forma correcta / Pornpak Khunatorn

Un estudio del University of Kent (Reino Unido) concluyó que consumir una conocida fruta podría potenciar sus propiedades protectoras contra el Alzheimer.

En Chile, el Alzheimer sigue siendo una emergencia de salud pública. Se estima que más del 1% de la población total presenta algún tipo de demencia, según datos nacionales.

Estamos hablando de la cereza en polvo. Estudios anteriores ya habían asociado el consumo de cerezas con mejoras cognitivas en personas con demencia, gracias a flavonoides como antocianinas y quercetina.

Pero el nuevo hallazgo muestra que la forma en polvo de la cereza conserva estos compuestos en mayor cantidad, y produce una “mayor actividad biológica” que el fruto en sí o su jugo.

La investigadora Marina Ezcurra, aseguró que esta técnica permite reaprovechar cerezas desechadas —por daño o defecto visual—, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la creación de alimentos saludables.

¿Qué dice la evidencia global?

Por otro lado, otro estudio reveló que aumentar en seis porciones diarias el consumo de alimentos ricos en flavonoides puede reducir en un 28% el riesgo de demencia, especialmente entre personas con hipertensión, depresión o predisposición genética.