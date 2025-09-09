;

VIDEO. El último resguardo que deben tomar los clasificados al Mundial 2026: en Argentina ya sufren por la medida

Los jugadores que reciban tarjeta roja en la última fecha de Eliminatorias, se perderán el debut en la Copa del Mundo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RODRIGO BUENDIA

Este martes se están jugando los últimos partidos de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Con el proceso clasificatorio a punto de culminar, las selecciones que no se juegan nada aún tienen un tema por abordar para no llegar disminuidas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Revisa también:

ADN

Tal como indican las bases de la FIFA, quienes reciban tarjeta roja en el último partido de las Eliminatorias, ya sea por doble amarilla o expulsión directa, se perderán el primer encuentro de la cita planetaria.

Hasta el momento, ya hay un jugador que se perderá el debut del Mundial 2026 por esta medida.

Se trata de Nicolás Otamendi, de Argentina, quien dejó con uno menos a los trasandinos en el duelo frente a Ecuador.

De hecho, también los de la mitad del mundo sufrieron con dicha complicación, pues Moisés Caicedo también fue expulsado, cuestión por la cual se quedará fuera del estreno planetario.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad