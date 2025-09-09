Este martes se están jugando los últimos partidos de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Con el proceso clasificatorio a punto de culminar, las selecciones que no se juegan nada aún tienen un tema por abordar para no llegar disminuidas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tal como indican las bases de la FIFA, quienes reciban tarjeta roja en el último partido de las Eliminatorias, ya sea por doble amarilla o expulsión directa, se perderán el primer encuentro de la cita planetaria.

Hasta el momento, ya hay un jugador que se perderá el debut del Mundial 2026 por esta medida.

Se trata de Nicolás Otamendi, de Argentina, quien dejó con uno menos a los trasandinos en el duelo frente a Ecuador.

De hecho, también los de la mitad del mundo sufrieron con dicha complicación, pues Moisés Caicedo también fue expulsado, cuestión por la cual se quedará fuera del estreno planetario.