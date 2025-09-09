“Espero que prime el sentido común”: Clark insiste en la suspensión de la Supercopa Chilena

En plena entonación de los himnos de Chile y Uruguay, apareció en el ingreso a los palcos del Nacional el presidente de la U de Chile, Michael Clark.

El mandamás de Azul Azul aprovechó de expresarse en torno a la negativa de la ANFP a postergar la Supercopa ante las quejas expuestas en el elenco universitario en pos de privilegiar su partido de Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

“Habiéndose pronunciado el Ministro de Seguridad dos veces respecto de que no se puede jugar un partido de esta magnitud, en un estadio que no está en condiciones para hacerlo, parece sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insista en que el partido tenga que jugarse sí o sí en ese estadio, que claramente no está en condiciones”, recalcó Michael Clark.

“Me sorprende esta tozudez de insistir en jugar. Hay una razón de fondo. Tiene que primar la sensatez, varios han expresado su preocupación, incluyendo políticos de izquierda y derecha. Es arriesgado, temerario. Ha habido problemas con autorizaciones. Ser temerario no corresponde. No hay que tomárselo en términos personales”, planteó, asegurando que también las condiciones del Santa Laura son factor a considerar junto con su programación a nivel internacional

“Son ambas cosas, lo dijimos en la carta. La ANFP no nos está apoyando. Que un club chileno se juegue un paso a semifinales no es común. Hace dos semanas se murió una persona en un estadio. Creo que es tomar un riesgo innecesario”, dijo Michael Clark, apuntando a que debería haber novedades mañana miércoles.

“Depende si las autoridades autorizan o no. Entiendo que mañana hay una reunión inspectiva y ahí se tomará la decisión. Espero que prime el sentido común y no se juegue”, cerró el presidente de la U de Chile.