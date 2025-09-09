Colo Colo sufre inesperada baja: jugador será operado y arriesga perderse el resto de la temporada

Colo Colo informó este martes que el lateral Óscar Opazo deberá someterse a una cirugía producto de una lesión y estará varios meses de baja, arriesgando incluso perderse lo que resta de la temporada 2025.

A través de un comunicado en redes sociales, los albos detallaron que el futbolista de 34 años “fue diagnosticado con una meniscopatia interna rodilla izquierda”.

“Dada esta condición se someterá a cirugía el día de mañana miércoles 10 de septiembre”, agregaron desde el “Cacique”.

Finalmente, dieron a conocer el periodo estimado en que el zaguero estará de baja. “Se estima tiempo de para deportiva de 2 a 3 meses”, indicaron.

De esta manera, Óscar Opazo se perderá los próximos partidos de Colo Colo en la recta final del Campeonato Nacional y quedó descartado para su desafío más cercano: la Supercopa ante la U de Chile este domingo 14 de septiembre en Santa Laura.