“Viejo chico pelao...”: Pablo Chill-E respondió con todo a las críticas de Horacio Saavedra
El músico cuestionó duramente el show sinfónico del cantante urbano.
El cantante urbano Pablo Chill-E se pronunció en redes sociales respondiendo a las críticas del músico Horacio Saavedra por su participación en el Red Bull Symphonic 2025.
Lejos de responder de forma contundente a las observaciones del concejal (UDI) de Maipú, el cantante urbano utilizó la ironía para referirse al tema.
“Viejo chico Pelao siempre fui más del tío Valentín en todo caso”, escribió el joven a través de su cuenta de X.
Hay que recordar que Saavedra utilizó su Instagram para apuntar contra el concierto, escibiendo: “La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir”.
“La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para Camerata”, expuso en su crítica.
“No vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc. Igual se agradece el intento de Red Bull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente es otro”, agregó el exdirector de orquesta del Festival de Viña del Mar.
De todas formas, Pablo optó por no responder de forma directa al cuestionamiento y sigue disfrutando de lo que fue descrito como un “hito para la música urbana nacional”.
Este intercambio abrió una vez más el debate sobre el posicionamiento del género urbano, esta vez con una sorpresiva fusión con formatos sinfónicos.