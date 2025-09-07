;

VIDEO. “Remedo de concierto”: La crítica de Horacio Saavedra contra el Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E

El histórico director de orquesta no se contuvo y expresó sin filtros su opinión acerca del show protagonizado por el artista del género urbano.

Alejandro Basulto

Agencia Uno | TVN

Agencia Uno | TVN

Este fin de semana, Televisión Nacional de Chile emitió el Red Bull Symphonic, espectáculo en el que Pablo Chill-E llevó su música urbana al formato de concierto sinfónico.

La propuesta, dirigida por Gabo Paillao, presentó más de una hora y media de show con versiones orquestadas de éxitos como Jaguar, My Blood y Shishigang.

La jornada también incluyó una alfombra roja por la que desfilaron animadores, influencers y músicos nacionales, generando gran expectación en torno al evento. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas frente al innovador montaje.

Revisa también:

ADN

Uno de los comentarios más críticos provino del histórico exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar, Horacio Saavedra. A través de su cuenta de Instagram, el reconocido músico compartió un registro de la transmisión y entregó su categórica visión sobre la experiencia.

La crítica del exdirector de orquesta del Festival de Viña del Mar

En su publicación, el Horacio Saavedra señaló: “La verdad, traté de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir”.

La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio, ¿con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc.”, añadió.

El director musical añadió finalmente: “Igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente, es otro”.

La crítica de Horacio Saavedra se transformó rápidamente en tema de conversación en redes sociales, contrastando con quienes celebraron la fusión de géneros impulsada por Pablo Chill-E en este formato inédito.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad