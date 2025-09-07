Este fin de semana, Televisión Nacional de Chile emitió el Red Bull Symphonic, espectáculo en el que Pablo Chill-E llevó su música urbana al formato de concierto sinfónico.

La propuesta, dirigida por Gabo Paillao, presentó más de una hora y media de show con versiones orquestadas de éxitos como Jaguar, My Blood y Shishigang.

La jornada también incluyó una alfombra roja por la que desfilaron animadores, influencers y músicos nacionales, generando gran expectación en torno al evento. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas frente al innovador montaje.

Uno de los comentarios más críticos provino del histórico exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar, Horacio Saavedra. A través de su cuenta de Instagram, el reconocido músico compartió un registro de la transmisión y entregó su categórica visión sobre la experiencia.

La crítica del exdirector de orquesta del Festival de Viña del Mar

En su publicación, el Horacio Saavedra señaló: “La verdad, traté de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir”.

“La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio, ¿con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc.”, añadió.

El director musical añadió finalmente: “Igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente, es otro”.

La crítica de Horacio Saavedra se transformó rápidamente en tema de conversación en redes sociales, contrastando con quienes celebraron la fusión de géneros impulsada por Pablo Chill-E en este formato inédito.