Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de septiembre, y quién transmite?

Hoy, lunes 8 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro será el encargado de dar cierre a la jornada 24 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 8 de septiembre arrancará a las 15:00 horas, en el Municipal de Recoleta, San Marcos de Arica visitará a Deportes Recoleta.

Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.