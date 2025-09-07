;

Con un ausente y dos peculiares oncenas: el trabajo de La Roja a dos días de enfrentar a Uruguay

Según información de ADN Deportes, Paulo Díaz no practicó en cancha este domingo en Juan Pinto Durán.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Con un ausente y dos peculiares oncenas: el trabajo de La Roja a dos días de enfrentar a Uruguay / Carlos Parra / Comunicaciones ANFP

Este domingo por la tarde, la selección chilena trabajó en cancha con miras al partido del martes ante Uruguay, en el cierre de las Eliminatorias.

Entre las particularidades que se dieron esta jornada fue, según información de ADN Deportes, la ausencia en Juan Pinto Durán de Paulo Díaz, que no estuvo en ninguno de los dos equipos que enfrentó Nicolás Córdova entre sí.

Cabe apuntar que en River Plate, el central no entrena toda la semana por problemas en su rodilla, por lo que en La Roja también lo van cuidando en pos de que pueda mantener su titularidad, para lo cual será clave la última práctica, mañana lunes.

Ahora, en cuanto a los equipos que dispuso Nicolás Córdova, ninguno de los dos aparece como el que, a priori, debiera ser el que entre a enfrentar a Uruguay el martes en el Nacional.

En uno, alineó a Thomas Gillier en portería; Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo (alternando con Esteban Matus) en defensa; Felipe Loyola, Luciano Cabral y Javier Altamirano en mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena.

La otra oncena tuvo a Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo en defensa; Ignacio Saavedra, Vicente Pizarro, Matías Sepúlveda (que también estuvo de lateral) y Lucas Assadi en mediocampo; dejando en ataque a Gonzalo Tapia y Bruno Barticciotto. Eso sí, Lucas Cepeda también ingresó en este equipo.

