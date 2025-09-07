Otra fecha decisiva para Coquimbo Unido en su sueño al título: las cuentas “piratas” dependen de la U / VICTOR HUENANTE

Coquimbo Unido sonríe luego de la victoria de Cobresal este domingo sobre uno de sus escoltas, Palestino.

El cuadro “pirata” quedó con 14 puntos de ventaja sobre los árabes, así como ya le saca 15 de distancia a quien está tercero, la U de Chile, aunque los azules tienen un partido menos (el encuentro pendiente con Everton, el cual aún no está reagendado).

En vista de lo anterior, la última fecha que se disputará antes del parón por el Mundial Sub 20, asoma como más que importante para el “Barbón”.

Para mejor, Coquimbo Unido abrirá la jornada 23, este viernes 12 de septiembre, cuando reciban a Ñublense.

Si el cuadro aurinegro se impone, la presión será máxima para Palestino, que recibirá el sábado 13 a O’Higgins, con riesgo de quedar a 17 unidades de distancia.

¿Y la U de Chile? Al jugar la Supercopa contra Colo Colo el domingo 14, vio postergado su juego de la fecha 23 para el domingo 28, cuando visiten a Deportes La Serena.

Para aquel cruce, Coquimbo Unido podría tener ya 18 puntos de distancia sobre los azules, que podrían reducir a 12 la diferencia si se imponen a los granates y a Everton cuando su encuentro se reprograme.

Con todo esto, las proyecciones de la vuelta olímpica “pirata”, con algunos incluso apuntando como fecha ideal la antepenúltima fecha, cuando jueguen el clásico ante Deportes La Serena, deberán esperar a que la U de Chile se ponga al día, lo cual también dependerá de si siguen avanzando o no en Copa Sudamericana.