;

“Por algo no se dio ese paso”: la cruda confesión de Paul Vásquez sobre las veces que intentó atentar contra su vida

El humorista se abrió y recordó episodios inéditos relacionados con su salud mental.

Alejandro Basulto

“Por algo no se dio ese paso”: la cruda confesión de Paul Vásquez sobre las veces que intentó atentar contra su vida

El comediante Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, sorprendió con una impactante declaración respecto a su salud mental. Durante un adelanto del programa Only Friends, en conversación con Francisca García Huidobro, relató que en varias ocasiones estuvo al límite.

Cuatro veces he pensado en eliminarme, pero siempre digo yo: por algo no se dio ese paso”, expresó. En esa línea, recordó uno de los momentos más complejos que enfrentó: “Estuve cerca, la historia más cercana es cuando mis compañeros de la Bomba me rescataron”.

Sobre esa experiencia, añadió: “De repente, las puertas se van cerrando, no encuentras la salida y viene la desesperación”.

Revisa también:

ADN

A pesar de los episodios oscuros, el humorista ha logrado abrir una nueva etapa en su vida. A fines de agosto, contó con orgullo que finalizó sus estudios de Técnico en Enfermería de Nivel Superior con un promedio de 6,8.

Realizó su práctica en el área de urgencias del Hospital San Juan de Dios, lo que marcó un paso decisivo en su reinvención.

Su proyección ahora está lejos de los escenarios. Previamente, Paul Vásquez anunció en El Medio Día que se prepara para dejar atrás al personaje que lo acompañó por tres décadas.

“Así como unos cuelgan los chuteadores, otros los guantes, voy a guardar al ‘Flaco’ y quiero ejercer como TENS el 2026. Pero tengo el gran anhelo de hacerle una linda despedida al ‘Flaco’. Me quiero despedir en un gran escenario, en el cual nunca he estado en estos 30 años que llevo en la televisión: en el Patagual”, concluyó.

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad