“Por algo no se dio ese paso”: la cruda confesión de Paul Vásquez sobre las veces que intentó atentar contra su vida

El comediante Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, sorprendió con una impactante declaración respecto a su salud mental. Durante un adelanto del programa Only Friends, en conversación con Francisca García Huidobro, relató que en varias ocasiones estuvo al límite.

“Cuatro veces he pensado en eliminarme, pero siempre digo yo: por algo no se dio ese paso”, expresó. En esa línea, recordó uno de los momentos más complejos que enfrentó: “Estuve cerca, la historia más cercana es cuando mis compañeros de la Bomba me rescataron”.

Sobre esa experiencia, añadió: “De repente, las puertas se van cerrando, no encuentras la salida y viene la desesperación”.

A pesar de los episodios oscuros, el humorista ha logrado abrir una nueva etapa en su vida. A fines de agosto, contó con orgullo que finalizó sus estudios de Técnico en Enfermería de Nivel Superior con un promedio de 6,8.

Realizó su práctica en el área de urgencias del Hospital San Juan de Dios, lo que marcó un paso decisivo en su reinvención.

Su proyección ahora está lejos de los escenarios. Previamente, Paul Vásquez anunció en El Medio Día que se prepara para dejar atrás al personaje que lo acompañó por tres décadas.

“Así como unos cuelgan los chuteadores, otros los guantes, voy a guardar al ‘Flaco’ y quiero ejercer como TENS el 2026. Pero tengo el gran anhelo de hacerle una linda despedida al ‘Flaco’. Me quiero despedir en un gran escenario, en el cual nunca he estado en estos 30 años que llevo en la televisión: en el Patagual”, concluyó.