Exchica “Yingo” compra su primera propiedad en el extranjero: “Quiero hacer mi familia acá”

La exchica reality Fanny Cuevas acaba de cumplir uno de los mayores anhelos de su vida: adquirir una propiedad en Brasil, país del que se enamoró hace ya cinco años.

Y no solo eso, ya que la exintegrante de Yingo, de Mundos Opuestos (2012 y 2013) y participante de Palabra de Honor (2024) también confirmó que dejará Chile para radicarse en Búzios junto a su pareja.

La exfigura televisiva relató que todo partió tras un viaje a Florianópolis en 2019. “Me fui enamorando de las playas, el mar y ahí empecé a ir más a Brasil con la idea en la cabeza”, señaló a LUN.

En esa búsqueda, conoció Búzios, a 181 kilómetros de Río de Janeiro, donde finalmente encontró el lugar que quería. “Hemos estado viniendo continuamente de vacaciones hasta que le dije a mi pareja (Darío): Este es el lugar. Y me volqué a darle forma a esta idea que comenzó como un anhelo”, explicó.

Para Fanny Cuevas no fue fácil conseguir cumplir este sueño, pero nunca desistió

El camino para comprar la vivienda exigía obtener el CPF (Catastro de persona física), equivalente al RUT en Chile. “Ese trámite lo puede hacer cualquiera, porque no es algo tan difícil, no es algo para lo que te pongan trabas; solo se tiene que hacer y ver si te lo dan”, dijo la exintegrante de Yingo.

Sin embargo, su solicitud fue rechazada en varias ocasiones. “Me lo rechazaron varias veces, porque igual te evalúan, no es a la primera. Lo hice dos veces y la última en junio, pero ahí ya estaba con la idea de desistir”, reconoció la influencer.

La situación cambió en agosto, cuando su corredora le mostró una casa cuyo precio bajó a 100 millones de pesos chilenos. “Mágicamente, me llegó un mail confirmando que me lo habían dado. Ahí vino el paso final que era mandar unos papeles, pero eso era más simple y se encargó la inmobiliaria”.

Fanny Cuevas detalló que su propiedad cuenta con dos casas en un terreno de 400 metros cuadrados, con patio, árboles frutales y cercanía a playas como Do Peró y Caravelas. “Cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida. Me voy a venir forever acá (…) Quiero hacer mi familia acá”, concluyó.