;

Emocionado hasta las lágrimas: Paul Vásquez sorprende con triste noticia sobre su personaje “El Flaco”

El querido humorista de Dinamita Show realizó una profunda confesión respecto a su vida personal, donde desarrolló una pasión por ayudar a los demás en otro ámbito.

Ruth Cárcamo

Capturas de El Mediodía (TVN)

Capturas de El Mediodía (TVN)

Paul Vásquez, también conocido como ‘El Flaco’, protagonizó un emocionante momento al anunciar que busca dedicarse a su profesión en el área de la salud, por lo que planea abandonar los escenarios.

En su visita en ‘El Medio Día’, de TVN, el comediante de 57 años reveló el retiro de su querido personaje humorístico de Dinamita Show para ejercer como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

Revisa también

ADN

“Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como algunos cuelgan los chuteadores o los guantes, creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS”, contó emocionado.

“Me gustaría despedirme en...”

“El Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya es suficiente. Quiero gastar los últimos cartuchos en esto, en entregar lo que estudié”, remarcó Paul Vásquez.

ADN

Agencia UNO

Respecto al lugar donde le gustaría despedirse del humor, apuntó a la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué. “Me quiero despedir en un gran escenario que, en estos 30 años que llevo, nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual”, dijo.

“No me quiero retirar hecho añico como, con todo el respeto que se merecen los fanáticos de Carlos Villagrán, el Quico. No quiero eso. Quiero que las nuevas generaciones me recuerden como el Flaco íntegro, que está óptimo todavía”, finalizó Paul Vásquez.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad