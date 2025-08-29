Emocionado hasta las lágrimas: Paul Vásquez sorprende con triste noticia sobre su personaje “El Flaco”

Paul Vásquez, también conocido como ‘El Flaco’, protagonizó un emocionante momento al anunciar que busca dedicarse a su profesión en el área de la salud, por lo que planea abandonar los escenarios .

En su visita en ‘El Medio Día’, de TVN, el comediante de 57 años reveló el retiro de su querido personaje humorístico de Dinamita Show para ejercer como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

“Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como algunos cuelgan los chuteadores o los guantes, creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS ”, contó emocionado.

“Me gustaría despedirme en...”

“El Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya es suficiente. Quiero gastar los últimos cartuchos en esto, en entregar lo que estudié”, remarcó Paul Vásquez.

Respecto al lugar donde le gustaría despedirse del humor, apuntó a la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué. “Me quiero despedir en un gran escenario que, en estos 30 años que llevo, nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual ”, dijo.

“No me quiero retirar hecho añico como, con todo el respeto que se merecen los fanáticos de Carlos Villagrán, el Quico. No quiero eso. Quiero que las nuevas generaciones me recuerden como el Flaco íntegro, que está óptimo todavía”, finalizó Paul Vásquez.