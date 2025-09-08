“Más que olvidar...”: Exintegrante de “Calle 7″ revela cómo superó la muerte de su madre y hermano tras fatal accidente

El exintegrante de Calle 7, Alain Soulat, lleva dos años enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida, marcado por la muerte de su madre, Elba Ferrand, y su hermano, Jean Soulat, en un accidente automovilístico ocurrido en marzo de 2023.

Hoy, desde Arauco, el animador recuerda ese episodio y cómo ha buscado reconstruirse. “Se me va mi mamá, mi hermano y el pololo de mi mamá en un accidente automovilístico. Ahí nos quedamos paralizados con mi hermana”, relató a LUN.

Aun así, reconoce que haber regresado a su natal Arauco en 2017 le permitió compartir con ellos durante seis años. “Creo que fue divino haberme venido para acá, haber estado con ellos desde 2017 al 2023, casi cinco años compartiendo, volviendo a tener esa familia que yo había dejado cuando tenía 18 años por temas laborales”, afirmó.

En medio de este proceso, apareció Javiera Urzúa, su actual pareja. “Nos conocimos a fines de 2023 y hace cuatro meses que estamos pololeando, ya muy formal. Me presentó a su familia y yo a la mía (…) Ha sido un pilar superimportante”, contó.

Y luego, también confesó: “Siempre fui medio frescolín, pero con ella me llegó como el palmetazo de arriba... como que mi mamá me mandó esta chica”.

Sobre su pareja, destaca que “Me encantan sus ganas, su garra. Le gustan las motos, es veterinaria, es mamá full time, es muy deportista, le gusta estudiar. Es un complemento que me lleva a ser mejor”.

Tiene un emprendimiento en honor a su madre y destaca en el fútbol amateur

El ex Amor ciego 2 mantiene vivo el recuerdo de su madre trabajando junto a su hermana en el hostal Itaf, fundado en honor a ella, con quien en un comienzo que quería realizar el emprendimiento.

“Con mi hermana nos juntamos y teníamos que tratar de parar el buque, así que decidimos seguir con el proyecto y con eso tenemos a nuestra madre viva por ahí dando vueltas en el patio”, expresó.

Lejos de la televisión, Soulat se dedica también al fútbol amateur en el club Los Maitenes de Carampangue, donde incluso logró salir campeón y ser convocado a la selección Supersenior.

“Sí, Arauco siempre ha sido mi casa (…) La vuelta ha sido superbuena, porque vuelvo maduro, más grande, más viejo, con las cosas más claras”, concluyó.