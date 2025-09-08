;

Padre de ‘Baby Bandito’ se pronuncia sobre el desarrollo de la investigación: “Hay que hacer justicia, eso no más”

“Nosotros no tenemos idea”, comentó, dejando claro que aún hay mucha incertidumbre en torno al caso.

José Campillay

El asesinato de Kevin Olguín, conocido en el mundo delictual como ‘Baby Bandito’, sigue rodeado de dudas e hipótesis mientras su familia pide respuestas y justicia.

La semana pasada se realizó el funeral del joven de 32 años, quien fue baleado en Cerro Navia mientras viajaba en un automóvil junto a su pareja, Karina Rojas.

A pesar de que se han levantado diversas teorías desde diferentes sectores, la investigación aún no determina quiénes fueron los responsables ni el motivo del ataque.

En un primer momento, el padre de Rojas (suegro de Olguín) aseguró que no se trató de un ajuste de cuentas, sino de una violenta encerrona que terminó de manera fatal.

Sin embargo, fueron los propios padres de Kevin quienes se distanciaron de esa versión, generando aún más incertidumbre en el caso.

El padre del integrante de la banda que realizó ‘el robo del siglo’ expresó el desconocimiento que tienen como familia y dejando en claro que no hay claridad de nada.

“Nosotros no tenemos idea”, comentó en conversación con CHV Noticias en las cercanías de la animita levanta en memoria de su hijo.

Respecto a lo que esperan del proceso judicial, fueron enfáticos: Hay que hacer justicia, eso no más”.

El caso ha despertado gran atención pública debido al historial de Olguín, quien en 2014 fue condenado por un millonario robo a un camión de valores en Santiago y quedó marcado en la crónica policial de la última década.

Por ahora, la investigación sigue en curso y las autoridades no descartan ninguna línea, mientras la familia insiste en que lo único que esperan es esclarecer quién y por qué acabó con su vida.

