Quién era el “Baby Bandito” y cómo su historia inspiró una serie de Netflix

Santiago

En horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmó la muerte de Kevin Olguín, más conocido como “Baby Bandito”, apodo que recibió tras su participación en el “Robo del Siglo” en 2014.

Quién era Kevin Olguín

Kevin Olguín Sepúlveda, conocido como el “Baby Bandito”, fue un delincuente chileno que alcanzó notoriedad por su participación en el denominado Robo del Siglo de 2014 en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Olguín fue parte de la banda apodada “Los Carniceros”, que logró sustraer seis mil millones de pesos en el asalto al terminal aéreo. Si bien su rol no fue protagónico, ayudó a la huida esparciendo “miguelitos” para entorpecer la persecución policial.

Tras recibir cerca de 60 millones de pesos por su participación, viajó a Europa junto a su pareja, siendo finalmente detenido en Barcelona y extraditado a Chile. Fue condenado a libertad vigilada, aunque posteriormente volvió a figurar en portadas policiales por nuevos delitos, como un portonazo contra el animador Rafael Araneda en 2017.

La serie Netflix

En 2024, Netflix estrenó la serie Baby Bandito, una ficción inspirada en la historia real de Olguín y el millonario robo.

La producción retrata a Kevin Tapia, un joven skater que se enamora de una muchacha de clase alta y, en busca de cambiar su destino, se involucra en un arriesgado plan para robar a una peligrosa banda.

Aunque se inspira en los hechos reales del Robo del Siglo, la plataforma aclaró que los sucesos fueron “distorsionados para tu conveniencia y la nuestra”.