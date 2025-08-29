Cobreloa cerrará sus series menores en Santiago: más de 250 niños y jóvenes se quedarán sin club / Calama En Línea

Cobreloa se ha caracterizado por la formación de jugadores, con la particularidad de no solo haber concentrado sus divisiones inferiores en su Calama natal, sino también en Santiago.

Sin embargo, la actual directiva del cuadro loíno tomó la decisión de cerrar las cadetes que mantenían en la capital a contar del 1 de enero de 2026.

Los cálculos en Calama están en ahorrar los cerca de 30 millones de pesos mensuales que les costaba mantener las divisiones menores en Santiago, entre pago a profesores y arriendo de canchas, entre otros elementos.

Cobreloa apunta a concentrar la sub 15 y sub 16 en el norte del país, buscando formar una categoría regional, lo que implicará que más de 250 niños y jóvenes se quedarán sin club.

“Desde 2025 se nos indicó por parte de la ANFP que nuestras cadetes deben competir en Calama y esto ya se sabía. Hicimos una gestión especial para solicitar un año más. Todo el mundo está avisado, había que dar el paso. A nadie se le va a negar que vengan a Calama”, explicó al respecto el presidente del club, Harry Robledo, determinación que no cayó nada bien en los que defienden al cuadro loíno en Santiago.

“Como apoderados y representantes de estas familias, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y deportivo de esta decisión, la cual trunca el esfuerzo, disciplina y dedicación de cientos de niños que hoy ven en el fútbol un camino de formación, integración y superación personal”, expresaron los apoderados y familia de las series menores de los “Zorros del Desierto” en Santiago a través de un comunicado.

“Hacemos un llamado a la dirigencia del club, a las autoridades deportivas y a la opinión pública a reflexionar sobre las consecuencias de esta determinación, y a buscar alternativas que permitan mantener el proyecto formativo en Santiago, evitando así que se pierda un espacio fundamental para el deporte y la infancia en nuestra comunidad”, concluyeron, aun pese a los esfuerzos que se harán por recolocar a los niños y jóvenes en otros clubes de Santiago.