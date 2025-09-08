“No nos sobra nadie”: Deportes Concepción sufre la lesión de su portero titular a minutos de su goleada sobre Cobreloa / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción dio uno de los golpes de la jornada en la Primera B el pasado fin de semana tras golear 4-0 a Cobreloa.

Así las cosas, Patricio Almendra se consolida en su interinato a cargo del “León de Collao”, sumando ya dos triunfos, con ocho goles a favor y uno en contra.

“El equipo supo responder al momento. Necesitábamos enamorar a la gente nuevamente y siento que respondieron, fuimos superiores a Cobreloa. En la interna dijimos que era una final y la afrontamos como tal. Este proyecto va creciendo, pero tiene que ir de la mano con los resultados y los jugadores lo demostraron”, resaltó el DT “lila”, sin querer proyectarse demasiado, aun cuando quedan solo seis fechas para el final de la temporada.

“Seguimos a disposición del club y el proyecto. El compromiso es hacernos fuertes. Ahora nos toca un partido difícil de visita, pero vamos a ir a competir”, planteó Patricio Almendra, aludiendo al juego del domingo, ante San Marcos de Arica.

La duda ahora en Deportes Concepción está en la situación de su arquero, Gastón Gómez, que se lesionó en el calentamiento previo al juego con Cobreloa.

“Esperemos no sea tan grave y siga siendo parte del plantel lo antes posible, no nos sobra nadie. Es una lesión que se le produjo en el glúteo, yo estaba en el camarín en ese momento y no vi la dinámica, lo examinaremos este lunes”, concluyó Patricio Almendra.