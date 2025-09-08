;

“No nos sobra nadie”: Deportes Concepción sufre la lesión de su portero titular a minutos de su goleada sobre Cobreloa

Gastón Gómez dejó la nota negativa de la jornada en Collao.

Carlos Madariaga

“No nos sobra nadie”: Deportes Concepción sufre la lesión de su portero titular a minutos de su goleada sobre Cobreloa

“No nos sobra nadie”: Deportes Concepción sufre la lesión de su portero titular a minutos de su goleada sobre Cobreloa / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción dio uno de los golpes de la jornada en la Primera B el pasado fin de semana tras golear 4-0 a Cobreloa.

Así las cosas, Patricio Almendra se consolida en su interinato a cargo del “León de Collao”, sumando ya dos triunfos, con ocho goles a favor y uno en contra.

Revisa también:

ADN

“El equipo supo responder al momento. Necesitábamos enamorar a la gente nuevamente y siento que respondieron, fuimos superiores a Cobreloa. En la interna dijimos que era una final y la afrontamos como tal. Este proyecto va creciendo, pero tiene que ir de la mano con los resultados y los jugadores lo demostraron”, resaltó el DT “lila”, sin querer proyectarse demasiado, aun cuando quedan solo seis fechas para el final de la temporada.

“Seguimos a disposición del club y el proyecto. El compromiso es hacernos fuertes. Ahora nos toca un partido difícil de visita, pero vamos a ir a competir”, planteó Patricio Almendra, aludiendo al juego del domingo, ante San Marcos de Arica.

La duda ahora en Deportes Concepción está en la situación de su arquero, Gastón Gómez, que se lesionó en el calentamiento previo al juego con Cobreloa.

Esperemos no sea tan grave y siga siendo parte del plantel lo antes posible, no nos sobra nadie. Es una lesión que se le produjo en el glúteo, yo estaba en el camarín en ese momento y no vi la dinámica, lo examinaremos este lunes”, concluyó Patricio Almendra.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad