Fue tres veces campeón del fútbol chileno y ahora se retira con un contundente mensaje: “No caerle bien a todos”

“Algunos me conocieron en profundidad, otros no tanto… De eso se trata, elegir a quién mostrar tu lado más real”, escribió Benjamín Vidal, quien le puso fin a su carrera como futbolista profesional.

Fue tres veces campeón del fútbol chileno y ahora se retira con un contundente mensaje: “No caerle bien a todos”

Fue tres veces campeón del fútbol chileno y ahora se retira con un contundente mensaje: “No caerle bien a todos” / Pablo Vera Lisperguer

Benjamín Vidal, campeón del fútbol chileno con O’Higgins, Universidad de Chile y Universidad Católica, le puso fin a su carrera como futbolista profesional. El zaguero de 34 años lo anunció de forma breve a través de sus redes sociales.

“Quiero hacer público el anuncio de mi retiro del fútbol profesional. Todo lo que viví y personas con las que coincidí, pues gracias”, escribió el oriundo de Doñihue en una historia de Instagram.

En la misma historia, el defensa lanzó un contundente mensaje: “Algunos me conocieron en profundidad, otros no tanto. Bueno, de eso se trata, elegir a quién mostrar tu lado más real y no caerle bien a todos”.

“Gracias fútbol, ya es tiempo de decir adiós”, concluyó el ahora exfutbolista, quien se encontraba sin club desde el año pasado.

A lo largo de su carrera, Benjamín Vidal defendió los colores de O’Higgins, Deportes Puerto Montt, Universidad de Chile, Palestino, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Arturo Fernández Vial y Deportes Antofagasta, siendo este su último equipo.

Fue campeón del Torneo Nacional y de la Supercopa con O’Higgins (2013-2014), la U (2014-2015) y la UC (2019). Además, conquistó la Copa Chile con los azules (2015) y con Palestino (2018). También ganó un título en la Primera B con Coquimbo (2021).

