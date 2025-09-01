“Fue supercomplejo”: Jean-Philippe Cretton rememora cuando anunció el accidente en el que murió Felipe Camiroaga

Un emotivo recuerdo compartió Jean-Philippe Cretton en el espacio Only Friends, donde habló sobre uno de los pasajes más duros que le tocó enfrentar en su carrera televisiva.

El comunicador relató cómo vivió el día en que, en medio de la emisión de Calle 7, tuvo que informar sobre el accidente aéreo ocurrido en Juan Fernández en 2011, tragedia que cobró la vida de Felipe Camiroaga y parte del equipo de TVN.

“Difícil misión. Ese fue un día supertenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy temprano, ¿te acuerdas? Como a mediodía”, expresó al recordar lo sucedido. En esa época, el animador lideraba el programa juvenil que comenzaba a las 18:00 horas.

Sobre el ambiente de aquella jornada, describió: “Imagínate, todo ese recorrido desde las 12 (del día) hasta las 6 (de la tarde), el ambiente se cortaba... Estaba muy tenso todo en TVN durante todo el día, y nosotros comenzamos este programa como si nada pasara”.

El presentador televisivo también recordó las críticas que surgieron en redes sociales por la transmisión de un espacio de entretención mientras existía gran incertidumbre respecto al accidente. “En un momento me hacen interrumpir esta competencia y me hacen entregar esa información”, relató.

Tuvo que pasar tiempo para que asimilara el impacto de lo que le había tocado hacer

Posteriormente, reconoció lo complejo de aquella experiencia. “Y claro, fue muy difícil. Bueno, ahí de inmediato se genera el paso a prensa, obviamente, pero sí, fue supercomplejo. Yo además estaba muy novato”, dijo Jean-Philippe Cretton.

Finalmente, confesó: “Para ser honesto, como era tan chico, no sé qué edad habré tenido, 23 o 24 años, no sé... Yo no estaba realmente sopesando lo que estaba pasando. Mi cabeza era la preocupación evidente del accidente y tratar de entregar a prensa lo más rápido para que ellos pudiesen desarrollar la noticia”.

“Y después, con el paso del tiempo, esto se terminó transformando en uno de los momentos más importantes, trágicos, de mi carrera... Lo he visto más ahora, con la óptica del presente”, concluyó.