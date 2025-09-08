Es oficial: Karol “Dance” Lucero toma drástica decisión tras infidelidad a Fran Virgilio
Desde que el animador traicionó a su esposa con la DJ Ilaisa Henríquez, su vida sufrió un radical cambio.
Karol Lucero, también conocido como Karol Dance, sorprendió en redes sociales al revelar que iniciará un viaje lejos de su hogar en Santiago. La decisión llega semanas después de que se destapara su infidelidad a Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, quien expuso lo sucedido en Primer Plano.
En su cuenta de Instagram, el locutor radial compartió un extenso mensaje explicando los motivos de esta pausa. “Hoy comienzo un viaje de introspección. He dudado mucho de mí, y precisamente por ello voy por ayuda profesional y emocional que me permita corregir aspectos de mi vida, que no entiendo y que debo superar”, señaló.
También, el exrostro televisivo reconoció: “Sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido”.
“No soy el primero ni seré el último que se enfrenta a esto y lo superaré. En las últimas semanas, he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar”, complementó.
Karol Dance: “Asumí con hidalguía y opté por la reflexión”
Luego, el exchico Yingo expresó: “Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución. Entiendo que no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas. Nada externo nos daña más que nuestra propia mente”.
Además, añadió: “Cada día tengo la opción de atormentarme por mi mala decisión o hacer algo por cambiar. Hoy elijo lo segundo. La resiliencia no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo va mal... Nunca justifiqué mi mal actuar, asumí con hidalguía y opté por la reflexión”.
Finalmente, Karol Lucero concluyó: “La vida solo puede entenderse cuando miramos hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Donde algunos ven un final, yo quiero ver un nuevo comienzo. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.