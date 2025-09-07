En Only Friends, el animador Leo Caprile reconoció que efectivamente ha sido contactado por distintos canales con proyectos atractivos para volver a la televisión, y explicó por qué ese regreso no se ha concretado.

Al ser consultado sobre si recibió una oferta de un canal grande, el comunicador respondió: “La respuesta es sí y no es el único. No hay uno solo. Siempre llaman, siempre hay ofertas”.

Incluso detalló que en el último tiempo le ofrecieron un espacio televisivo “muy particular, que todo el mundo recuerda”, el cual admitió que le interesaba bastante.

Este programa sería ¿Cuánto vale el show?, el que condujo en los años noventa y que marcó una época en la televisión chilena.

Leo Caprile: “Ya no siento que esté con la misma energía”

Más adelante, el presentador explicó que su decisión está ligada a su estado de salud. “Pero hay que ser honesto. Yo hace un año y más tuve un accidente cerebrovascular, libré gracias a la disciplina, al cuidado. Y de repente ya no siento que esté con la misma energía que hace 30 años”, comentó con franqueza.

En abril de 2024, Leo Caprile vivió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo obligó a replantearse sus prioridades y a disminuir su carga laboral.

Sobre aquel episodio, recordó que “tenía la fortuna de conocer los síntomas porque mi papá y mi mamá, en distintas épocas, lo sufrieron. Entonces, pudimos reaccionar a tiempo, hay cuatro horas y media para reaccionar”.