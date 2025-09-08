;

AUDIO. “Jugué 50 partidos de Eliminatorias y siempre había drama; primera vez que veo un partido con tanta tranquilidad”

Diego Lugano, histórico defensor de la selección uruguaya, conversó con ADN Deportes en la previa del partido ante La Roja por Eliminatorias.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Diego Lugano compara los presentes de Chile y Uruguay en la previa del duelo por Eliminatorias

Diego Lugano compara los presentes de Chile y Uruguay en la previa del duelo por Eliminatorias

03:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La selección de Uruguay ya se encuentra en Chile para enfrentar a La Roja en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Entre la delegación charrúa viajó Diego Lugano, histórico defensor y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Uruguayos, quien conversó con ADN Deportes sobre el partido.

“Uruguay llega a su quinta clasificación consecutiva a los mundiales, eso significa que hay un proceso serio, con entrenador y jugadores que se van sumando. Uruguay tiene un recambio, que es lo más importante”, afirmó.

Respecto al duelo en el Estadio Nacional, el excapitán charrúa lo calificó como inusual: “Es un partido atípico. Jugué 50 partidos de Eliminatorias y siempre había drama. Es la primera vez que veo un partido con tanta tranquilidad. No creo que haya esa pierna fuerte que solía haber en los Chile versus Uruguay”.

Revisa también:

ADN

Sobre la crisis que atraviesa la Roja, Lugano fue claro: “La Generación Dorada no iba a ser fácil de sustituir. Es un proceso doloroso, como lo está siendo. Tuve la suerte de enfrentar a esa generación que va saliendo y no es sencillo reemplazar a tantos buenos jugadores de una misma camada”.

El exdefensor también se refirió a Gonzalo Tapia, recientemente llegado a Sao Paulo, club donde trabaja actualmente: “Ha entrado y ha hecho un gol importante, eso es bueno para que la gente lo empiece a respetar más. Jugar en Brasil, en un equipo grande, exige de inmediato. Si tiene minutos, es un jugador que le puede dar mucho a Chile”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad