La selección de Uruguay ya se encuentra en Chile para enfrentar a La Roja en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Entre la delegación charrúa viajó Diego Lugano, histórico defensor y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Uruguayos, quien conversó con ADN Deportes sobre el partido.

“Uruguay llega a su quinta clasificación consecutiva a los mundiales, eso significa que hay un proceso serio, con entrenador y jugadores que se van sumando. Uruguay tiene un recambio, que es lo más importante”, afirmó.

Respecto al duelo en el Estadio Nacional, el excapitán charrúa lo calificó como inusual: “Es un partido atípico. Jugué 50 partidos de Eliminatorias y siempre había drama. Es la primera vez que veo un partido con tanta tranquilidad. No creo que haya esa pierna fuerte que solía haber en los Chile versus Uruguay”.

Sobre la crisis que atraviesa la Roja, Lugano fue claro: “La Generación Dorada no iba a ser fácil de sustituir. Es un proceso doloroso, como lo está siendo. Tuve la suerte de enfrentar a esa generación que va saliendo y no es sencillo reemplazar a tantos buenos jugadores de una misma camada”.

El exdefensor también se refirió a Gonzalo Tapia, recientemente llegado a Sao Paulo, club donde trabaja actualmente: “Ha entrado y ha hecho un gol importante, eso es bueno para que la gente lo empiece a respetar más. Jugar en Brasil, en un equipo grande, exige de inmediato. Si tiene minutos, es un jugador que le puede dar mucho a Chile”.