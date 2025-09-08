;

Supercopa de Chile: cuántas finales han jugado la U y Colo Colo, y estos son los trofeos que tienen

Los dos equipos más grandes del país se enfrentarán cara a cara para determinar al mejor equipo de la temporada 2024.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile y Colo Colo jugarán la final de la Supercopa 2025

Si es que se logra jugar, el próximo domingo, en el Estadio Santa Laura U-SEK, se disputará la decimotercera (13) final de la Supercopa de Chile, esta vez en su versión 2025.

El campeón del Torneo Nacional, Colo Colo, se verá las caras con la Universidad de Chile, monarca de la Copa Chile, ambos en la temporada 2024. Es por ello que los dos equipos más populares se ganaron el derecho de pelear por una corona, que ya ostentan en sus vitrinas.

Sin embargo, es el ‘cacique’ quien le lleva enorme ventaja al ‘romántico viajero’ en este tipo de instancias: los albos han disputado seis finales de Supercopa, mientras que los azules solo lo hicieron en tres oportunidades.

El “popular” levantó el trofeo en sus versiones 2017 (ante Universidad Católica), 2018 (ante Santiago Wanderers), 2022 (ante Universidad Católica) y 2024 (ante Huachipato), mientras que perdieron las del 2020 (contra Universidad Católica) y 2023 (contra Magallanes).

Por su parte, la Universidad de Chile sabe de tres finales: ganaron la 2015 ante la Universidad de Concepción, y perdieron la del 2013 ante la Unión Española, y la del 2016 ante la Universidad Católica.

Las finales de Supercopa

  • 2013 | Unión Española 2-0 Universidad de Chile
  • 2014 | O’Higgins 1-1 Deportes Iquique (3-2 en penales)
  • 2015 | Universidad de Chile 2-1 Universidad de Concepción
  • 2016 | Universidad Católica 2-1 Universidad de Chile
  • 2017 | Colo Colo 4-1 Universidad Católica
  • 2018 | Colo Colo 3-0 Santiago Wanderers
  • 2019 | Universidad Católica 5-0 Palestino
  • 2020 | Universidad Católica 4-2 Colo Colo
  • 2021 | Universidad Católica 1-1 Ñublense (7-6 en penales)
  • 2022 | Colo Colo 2-0 Universidad Católica
  • 2023 | Magallanes 1-1 Colo Colo (4-3 en penales)
  • 2024 | Colo Colo 2-0 Huachipato
  • 2025 | Colo Colo vs. Universidad de Chile

