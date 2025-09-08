;

Indice de avisos laborales cae en agosto a su nivel más bajo en once meses: “No se esperan mejorías relevantes”

Expertos advierten que la creación de empleo formal sigue siendo insuficiente, con mayor concentración en grandes empresas y retrocesos en mipymes.

Martín Neut

Desempleo

Desempleo / Oscar Guerra

El índice de avisos laborales elaborado por el Banco Central cayó en agosto a 59,6 puntos, el registro más bajo en once meses y un retroceso de 8,81% respecto de julio.

En comparación con el mismo mes del 2024, el indicador mostró una leve variación positiva de 0,08%.

Este índice se construye a partir del promedio de publicaciones en los principales portales de empleo en Chile y suele anticipar, con cierto rezago, el comportamiento del mercado laboral formal.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, explicó que la creación de empleo asalariado formal en el sector privado “continúa aumentando a un ritmo insuficiente, de la mano de una baja capacidad de crecimiento de mediano plazo”.

“No se esperan mejorías”

El economista precisó que en las mipymes se observa “una destrucción anual de este tipo de empleo, por lo que el aumento observado se concentra principalmente en la gran empresa”.

En su análisis, Bravo advirtió que “no se esperan mejorías relevantes en lo que queda de este año, por lo que se mantendrá un escenario de debilidad del mercado laboral, con una elevada tasa de desempleo en términos históricos”.

Añadió que hacia el verano podría reducirse el desempleo, aunque “principalmente por factores estacionales”.

