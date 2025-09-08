Un vuelo comercial de Sky Airline, que viajaba desde Santiago hacia el aeródromo Mocopulli en Chiloé, debió suspender su aterrizaje la tarde del domingo tras una situación de riesgo en el aire.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), una avioneta de un club aéreo local se acercó peligrosamente a la trayectoria del avión comercial, obligando a la tripulación a realizar una maniobra evasiva.

La DGAC informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. Una de las pasajeras del vuelo reveló que inicialmentes habían explicado que el hecho se debía a falta de gasolina.

#Chiloe: Una avioneta estuvo a punto de provocar una colisión al invadir el espacio aéreo del vuelo H2-193 SKY que debió reusar aterrizaje en Aeródromo Mocopulli.



Maniobra del piloto evitó la tragedia. pic.twitter.com/Tkxx1E7EGq — radiochiloe (@radiochiloe) September 8, 2025

“Si el piloto no hace esa maniobra, hubiésemos muerto todos”

Una de las pasajeras, Verónica Reyes, relató a Radio Bio Bio que el capitán del vuelo indicó que “se cruzó otra avioneta y que estuvimos a punto de colisionar”.

Además, agregó: “Yo lo que he comentado a mi familia es que si el piloto no hace esa maniobra, hubiésemos muerto todos”, destacando la gravedad de la situación y la rápida reacción de la tripulación.