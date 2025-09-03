;

¿En busca de trabajo? Nueva feria laboral tiene más de 1.200 vacantes disponibles desde hoy en Puente Alto

El evento se desarrolla de forma presencial y online. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

¿En busca de trabajo? Nueva feria laboral tiene más de 1.200 vacantes disponibles desde hoy en Puente Alto

Este miércoles 3 de septiembre comienza la nueva Feria Laboral Puente Empleo, iniciativa del portal Trabajando.com y la Municipalidad de Puente Alto.

La iniciativa contará con más de 1.200 vacantes disponibles para las personas que están buscando trabajo en distintas áreas y rubros.

Todo se desarrolla de forma presencial en el frontis del municipio (Avenida Concha y Toro 1820), con más de 30 empresas que tienen abiertos sus proceso de selección.

Revisa también:

ADN

En su mayoría, se trata de cargos operativos, lo que permite que personas con pocas experiencia laboral, o sin estudios de educación superior, puedan acceder a un trabajo formal y así iniciar o fortalecer su trayectoria. Además, un 80% de las plazas se ubicarían en la misma comuna.

Pero ojo, porque la feria continuará de forma 100% online este jueves 4 y viernes 5 de septiembre. Cualquier persona podrá postular a las oportunidades, ya que no existe requisito de residencia. Se debe entrar a www.puetempleo.cl.

Por lo demás, en la instancia física, los postulantes podrán visitar un módulo especial de Trabajando.com, pensado para orientar y acompañar a quienes necesiten apoyo para completar postulaciones, mejorar el currículum o resolver dudas.

“Esta feria es una instancia concreta para conectar a empresas que buscan talento con quienes están en búsqueda de empleo, y hacerlo además en alianza con la Municipalidad de Puente Alto potencia aún más el alcance y el impacto de esta iniciativa”, aseguró María Jesús García-Huidobro, gerenta de desarrollo de negocios de Trabajando.com.

“Nuestro foco es promover el empleo local, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de Puente Alto, reduciendo tiempos de traslado y permitiendo más tiempo con sus familias”, agregó Sol Uribe, Jefa de Fomento Productivo de del municipio.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad