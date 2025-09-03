¿En busca de trabajo? Nueva feria laboral tiene más de 1.200 vacantes disponibles desde hoy en Puente Alto
El evento se desarrolla de forma presencial y online. Revisa aquí todos los detalles.
Este miércoles 3 de septiembre comienza la nueva Feria Laboral Puente Empleo, iniciativa del portal Trabajando.com y la Municipalidad de Puente Alto.
La iniciativa contará con más de 1.200 vacantes disponibles para las personas que están buscando trabajo en distintas áreas y rubros.
Todo se desarrolla de forma presencial en el frontis del municipio (Avenida Concha y Toro 1820), con más de 30 empresas que tienen abiertos sus proceso de selección.
En su mayoría, se trata de cargos operativos, lo que permite que personas con pocas experiencia laboral, o sin estudios de educación superior, puedan acceder a un trabajo formal y así iniciar o fortalecer su trayectoria. Además, un 80% de las plazas se ubicarían en la misma comuna.
Pero ojo, porque la feria continuará de forma 100% online este jueves 4 y viernes 5 de septiembre. Cualquier persona podrá postular a las oportunidades, ya que no existe requisito de residencia. Se debe entrar a www.puetempleo.cl.
Por lo demás, en la instancia física, los postulantes podrán visitar un módulo especial de Trabajando.com, pensado para orientar y acompañar a quienes necesiten apoyo para completar postulaciones, mejorar el currículum o resolver dudas.
“Esta feria es una instancia concreta para conectar a empresas que buscan talento con quienes están en búsqueda de empleo, y hacerlo además en alianza con la Municipalidad de Puente Alto potencia aún más el alcance y el impacto de esta iniciativa”, aseguró María Jesús García-Huidobro, gerenta de desarrollo de negocios de Trabajando.com.
“Nuestro foco es promover el empleo local, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de Puente Alto, reduciendo tiempos de traslado y permitiendo más tiempo con sus familias”, agregó Sol Uribe, Jefa de Fomento Productivo de del municipio.