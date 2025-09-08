;

El importante reconocimiento que recibió Jordhy Thompson en Rusia: “Gracias por elegirme”

El futbolista chileno atraviesa un gran momento con la camiseta del Orenburg.

El atacante chileno, Jordhy Thompson, recibió este lunes un importante reconocimiento en el fútbol ruso, luego de ser elegido como el mejor jugador del mes por los hinchas del FC Orenburg.

A través de sus redes sociales, el exatacante de Colo Colo dio a conocer la noticia con un breve mensaje y una fotografía con el premio que lo acredita como el futbolista más destacado de agosto.

“Gracias a la gente por elegirme... Vamos a seguir dando todo por esta camiseta”, escribió el exatacante de Colo Colo a través de su cuenta de Instagram.

En el último mes, Thompson anotó tres goles y aportó una asistencia en cinco partidos disputados, lo que le valió el reconocimiento de los fanáticos del elenco ruso.

Cabe recordar que el joven delantero de 21 años fue apartado del Orenburg durante el primer semestre de este 2025, tras presentarse a la pretemporada con sobrepeso y querer retornar a Chile. Sin embargo, en el último periodo ha tenido un verdadero renacer bajo la dirección técnica del bosnio Vladimir Slišković.

