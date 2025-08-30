Jordhy Thompson nuevamente se lució en el fútbol ruso. Tras haber anotado dos goles el pasado fin de semana, este sábado el ex Colo Colo volvió a marcar y también dio una asistencia en el empate 2-2 entre FC Orenburg y Rubin Kazán.

En el primer tiempo, Rubin Kazán se puso 2-0 arriba en el marcador con dos anotaciones de Mirlind Daku, quien convirtió al minuto 16 y luego a los 34′.

Thompson fue clave para evitar la derrota de su equipo en el segundo tiempo. FC Orenburg descontó a los 52′ mediante una jugada que nació desde los pies del chileno, quien lanzó un impecable centro desde la izquierda para que su compañero Gedeon Guzina marcara el 2-1.

Y al minuto 72, el exfutbolista albo asumió la responsabilidad de patear un penal, con el cual, anotó el 2-2 definitivo para su escuadra.

Con este resultado, FC Orenburg llegó a los 7 puntos y de momento se ubica en el décimo puesto de la tabla, aún lejos del puntero del fútbol ruso, Krasnodar, que tiene 15 unidades.

Revisa la asistencia y el gol que anotó Jordhy Thompson este sábado