VIDEO. Tragedia en Buinzoo: felino atacó y causó la muerte de guacamayo en plena actividad educativa con público

El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, abrió debate sobre seguridad en espectáculos con fauna exótica y bienestar animal.

Martín Neut

Tragedia en Buinzoo: serval atacó y causó la muerte de guacamayo

Tragedia en Buinzoo: serval atacó y causó la muerte de guacamayo / Captura de pantalla

Un lamentable hecho marcó este domingo una de las actividades del Bioparque Buinzoo, luego de que un serval atacara a un guacamayo frente a los asistentes. El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el felino atrapó con su mandíbula al ave mientras los cuidadores intentaban separarlos.

La organización Animalistas Unidos Chile difundió el registro y cuestionó la actividad: “Es terrible lo que pasó en Buin Zoo, hacemos un llamado a la responsabilidad, estos actos de exhibición afectan a los animales”.

El recinto confirmó el fallecimiento del guacamayo horas después del incidente, pese a recibir atención en su hospital veterinario.

“Nos tiene profundamente dolidos”

En un comunicado, Buinzoo explicó que “el ave salió de su línea natural de presentación y, justo cuando se disponía a volar hacia la mano de su cuidador, el felino —en una reacción natural de su especie— logró interceptarla en vuelo”.

La institución calificó el hecho como “completamente fuera de lo normal” y que “no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades".

Desde la entidad, señalaron que el hecho “nos tiene profundamente dolidos, teniendo en cuenta que esta ave nació en el Bioparque y fue criada a mano por sus cuidadores”.

Además, señaló que reforzarán los protocolos para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.

