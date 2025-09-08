;

Confirman muerte de hombre baleado durante violento robo en Lampa: ladrones se llevaron dos teléfonos

“Mi hijo me alcanzó a decir: mamá, me dispararon, ayúdame. Cuando volví, ya se estaba desangrando”, relató la madre del hombre fallecido.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Un robo con homicidio conmocionó esta madrugada a la comuna de Lampa, en la zona norte de la región Metropolitana. Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda familiar mientras sus ocupantes dormían, intimidando a sus moradores y atacándolos con violencia.

Según relató Bárbara Martínez, madre de la víctima fatal, los sujetos —en su mayoría adolescentes o jóvenes— entraron a la fuerza, la golpearon y la amenazaron con armas de fuego.

“Me apuntaron en la cabeza y los otros cuatro fueron a la pieza de mis hijos. Me pedían joyas y dinero, cuando de repente escuché el balazo”, contó la mujer.

El disparo impactó a uno de sus hijos, un hombre de 34 años, quien fue trasladado de urgencia al Servicio de Atención Primaria de Lampa. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, llegó sin vida al recinto asistencial. Otro de los hijos de la mujer también fue agredido a golpes por los antisociales.

La madre detalló que, tras la brutal agresión, los delincuentes huyeron del lugar llevándose apenas dos teléfonos celulares. “Mi hijo me alcanzó a decir: mamá, me dispararon, ayúdame. Cuando volví, ya se estaba desangrando”, relató.

Carabineros y la Policía de Investigaciones desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables, mientras la Fiscalía abrió una investigación por robo con homicidio.

