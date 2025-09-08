;

El análisis en La Roja Sub 20 tras no ganarle a Arabia Saudita en duelo amistoso: “Es mejor que nos pase ahora que en el Mundial”

Matías Pérez y Nicolás Cárcamo abordaron el hecho de no haber podido superar a los asiáticos.

Carlos Madariaga

La selección chilena sub 20 encendió las alarmas este lunes luego de enfrentar, en dos partidos de una hora cada uno, a su similar de Arabia Saudita.

En sendos encuentros, La Roja, dirigida por Ariel Leporati en São Paulo, apenas pudo anotar un gol en los dos cotejos contra el subcampeón continental de la categoría.

El partido fue muy disputado, fue un punto perdido. Teníamos para ganar, pero no hay que quitarles méritos (...) Al grupo lo veo más unido que nunca, es espectacular, todos vamos para el mismo lado”, aseguró el defensa Matías Pérez, en declaraciones al sitio oficial de la selección chilena.

“Ellos son un top en Asia. Es preparación aún. Todos van a estar a este nivel. Fue buena preparación. Como grupo, lo tomamos como si ya estuviéramos jugando el Mundial”, complementó el volante Nicolás Cárcamo.

Al margen de no haber ganado, hay optimismo en La Roja Sub 20. “Es un aprendizaje, es mejor que nos pase ahora. Nos estamos preparando. El rival también juega, pero nos quedamos con el gusto amargo. Nos vamos a seguir preparando para que no nos pase en el Mundial”, concluyó Matías Pérez, hoy parte del Lecce de Italia.

