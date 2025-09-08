;

VIDEO. “Le solicitamos a Conmebol...”: desde la ANFP responden a los reclamos de la U por la fecha de la Supercopa

Yamal Rajab, gerente de ligas profesionales de la ANFP, conversó con Los Tenores sobre la realización del partido que jugarán Colo Colo y Universidad de Chile este domingo.

Daniel Ramírez

Yamal Rajab, gerente de ligas profesionales de la ANFP, conversó con Los Tenores de ADN este lunes y se refirió a la realización de la Supercopa que disputarán Universidad de Chile y Colo Colo el domingo, en el Estadio Santa Laura.

“Seguimos trabajando en la organización de la Supercopa. Hoy estuvimos en el Santa Laura revisando las obras, las bases de las torres de iluminación ya están con el concreto, falta el relleno. Estamos cumpliendo con todo lo comprometido para que el domingo se desarrolle con normalidad el partido”, señaló Rajab.

Además, respondió a los reclamos que hizo el presidente de Azul Azul, Michael Clark, por el hecho de que la Supercopa fue programada para el 14 de septiembre y cuatro días después la U jugará contra Alianza Lima en Perú, por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana.

“Desde Universidad de Chile nos manifestaron que no era lo ideal, pero se cumplen los reglamentos que están establecidos en las bases. Se puede jugar un domingo y un jueves. Es la realidad de los equipos chilenos que juegan torneos internacionales”, aseguró.

ADN

En la misma línea, Yamal Rajab aclaró: “Antes de la llave entre Universidad de Chile e Independiente, nosotros le solicitamos a Conmebol que, en el caso de que la U avanzara a cuartos de final, el partido de ida se programara el 18 de septiembre, para cumplir holgadamente con el tiempo de descanso reglamentario”.

Por último, el gerente de ligas profesionales abordó la polémica medida que tomó la ANFP en torno a la venta de entradas para la Supercopa: solo los mayores de 55 años pueden comprar boletos, además de los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo.

“Era una idea que se venía trabajando y se la presentamos a las autoridades. Hubo varias alternativas, pero finalmente eso fue lo que se aceptó”, concluyó.

