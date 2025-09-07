César Pérez es liberado de La Roja tras sufrir grave lesión: se pierde lo que resta de temporada

Nicolás Córdova contará con una nueva baja en la selección chilena para el último partido de Eliminatorias contra Uruguay.

Se trata de César Pérez, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el entrenamiento de la mañana de este domingo.

La lamentable noticia fue compartida por la Federación de Fútbol de Chile, que mostró su apoyo al volante de Defensa y Justicia, quien se perderá lo que resta de temporada.

Como suele ocurrir con este tipo de lesiones, Pérez seguramente deberá pasar por quirófano para posteriormente comenzar su recuperación, la cual suele rondar entre 8 y 10 meses.

El mediocampista exUnión La Calera se suma a Benjamín Kuscevic y Darío Osorio como las bajas por lesión de esta fecha FIFA en Chile.