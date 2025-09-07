Deportes Temuco consiguió un sufrido empate 2-2 contra Deportes Copiapó por la jornada 24 de la Primera B.

Con goles de los experimentados Matías Donoso y Felipe Reynero, el “Indio Pije” le quitó la posibilidad de ser puntero exclusivo del certamen al “León de Atacama”.

Además del espectáculo visto en la cancha, en las galerías del Estadio Germán Becker se presenció un ambiente de estilo europeo, animado por los hinchas temucanos.

Al momento de la entrada de los equipos a la cancha, se pudo apreciar un impresionante tifo alusivo a un indio en una de las tribunas, que además fue acompañado con bengalas en algunos sectores de la barra.

Pese a la floja campaña que ha tenido Deportes Temuco en la Liga de Ascenso, que los mantiene en la decimoprimera posición con 28 puntos, su hinchada nunca ha dejado de acompañarlo, en un claro reflejo de fidelidad.