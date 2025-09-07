;

VIDEO. El espectacular mosaico desplegado por hinchas de Deportes Temuco que deslumbra al fútbol chileno

En una de las galerías del German Becker se pudo apreciar una impresionante gigantografía alusiva a las raíces de los temucanos.

Javier Catalán

FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO

FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Deportes Temuco consiguió un sufrido empate 2-2 contra Deportes Copiapó por la jornada 24 de la Primera B.

Con goles de los experimentados Matías Donoso y Felipe Reynero, el “Indio Pije” le quitó la posibilidad de ser puntero exclusivo del certamen al “León de Atacama”.

Además del espectáculo visto en la cancha, en las galerías del Estadio Germán Becker se presenció un ambiente de estilo europeo, animado por los hinchas temucanos.

Revisa también:

ADN

Al momento de la entrada de los equipos a la cancha, se pudo apreciar un impresionante tifo alusivo a un indio en una de las tribunas, que además fue acompañado con bengalas en algunos sectores de la barra.

Pese a la floja campaña que ha tenido Deportes Temuco en la Liga de Ascenso, que los mantiene en la decimoprimera posición con 28 puntos, su hinchada nunca ha dejado de acompañarlo, en un claro reflejo de fidelidad.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad