DT del fútbol chileno expresa su debilidad por Charles Aránguiz: “Pudo jugar en Real Madrid o Barcelona, fue más que Busquets”

Jhon Armijo, entrenador de Santa Cruz y exayudante de Marcelo Bielsa, lleno de elogios al volante de la Universidad de Chile.

Para nadie es un misterio que Charles Aránguiz es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, pero hay un entrenador de la Primera B que tiene especial debilidad por él, llegando a compararlo con grandes figuras europeas.

Se trata de John Armijo, actual DT de Deportes Santa Cruz, pero que fue preparador físico de la Roja Sub 20 en 2007 y parte del staff técnico de Marcelo Bielsa en sus años dirigiendo a la selección chilena.

En conversación con En Cancha, el entrenador mencionó qué hacía especial al “Príncipe”. “Desde la cabeza, el jugador más talentoso que vi en su pensamiento fue Charles Aránguiz. Un jugador que resolvía todo con un control hacia adelante”, señaló de entrada.

“Tenía un entendimiento del juego y llegaba a finalizar, ayudaba al contención a defender, podía llegar como volante por fuera. Yo creo que es el jugador que más me llamó la atención desde lo táctico”, agregó.

Acerca del nivel que pudo alcanzar en algún momento, Armijo sentenció que “su prime fue en el Leverkusen, pero pudo haber jugado en Real Madrid o Barcelona, no era menos que Busquets en su forma futbolística”.

